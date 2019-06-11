Филарет отказался от томоса об автокефалии «новой церкви» Украины

Раскол украинских раскольников стал еще более глубоким. Глава раскольничьей УПЦ КП так называемый патриарх Филарет (в миру – Денисенко) открестился от томоса об автокефалии, которого так упорно добивался в прошлом году вместе с занимавшим тогда пост президента Украины Петром Порошенко.

- Этот томос мы не принимаем, потому что мы не знали содержания томоса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию. Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую, - заявил он. И в этот вторник объявил о созыве поместного православного собора УПЦ КП. В принципе, по уставу ПЦУ, которой и был адресован томос об автокефалии, Филарет такого права не имеет. И главой новой, непризнанной в православном мире церкви ПЦУ является вовсе не он, а другой раскольник – митрополит Епифаний. Но Филарет решил, что нашел выход из этой щекотливой ситуации.

- Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018. Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня, - объявил он о пути, которым решил воспользоваться, чтобы вернуть томос в Стамбул патриарху Варфоломею и возродить свою УПЦ КП. Которой в юридическом смысле сейчас не существует. Напомним, на так называемом объединительном соборе 15 декабря прошлого года две раскольнические структуры - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь – приняли решение о создании новой «Православной церкви Украины» (ПЦУ) и прекращении деятельности своих прежних организаций.

Интересно, что теперь скажет и как поступит тот самый Епифаний. Вряд ли он согласится вернуться в свое прежнее состояние пусть и высокопоставленного, но все же подчиненного церковного служки, с поста первого лица, хоть и раскольничьей, но все-таки достаточно большой структуры. Пока Епифаний, как дрессированный попугай заученно твердит, что никакого раскола в «новой церкви» не существует. Но, скорее всего, если дело дойдет до «точки невозврата», Епифанию (в миру – Думенко) придется опровергнуть ложь Филарета о том, что он «не читал» текст томоса, поскольку о тех моментах, которые сейчас вызывают неприятие Филарета, писали журналисты и на Украине, и в России. И аргументация Денисенко выглядит сейчас откровенной и очень слабой ложью и неумелым передергиванием карт начинающим шулером.

Впрочем, Филарет, судя по всему, не озабочен ни своим имиджем, ни какими бы то ни было моральными аспектами собственных слов и действий. Немногим ранее он откровенно рассказал о том, какой торг происходил во время утверждения Епифания, что ему обещали, и как в результате его «кинули» партнеры по «коалиции». И уже тогда было понятно, что ни вопросы веры, ни нюансы морали во время этих переговоров не были даже на периферии сознания переговорщиков. Единственное, что его заботит сейчас, как, впрочем, и тогда – это достижение поставленной цели.

И тут он готов на все, в том числе, и на вовлечение государственной власти в их межсектантские разборки. Он демонстрирует большую активность, раздает учрежденные его сектой ордена, публикует указы и требует исполнения его распоряжений. А теперь еще хочет обратиться к Владимиру Зеленскому как главе государства, чтобы тот защитил и «поддержал Украинскую православную церковь – Киевский патриархат от любого посягательства».

Хватит ли Зеленскому ума и сообразительности не влезать в сектантский конфликт, или же он повторит неверный путь Порошенко, приведший того к краху, и на этом направлении?