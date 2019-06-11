2019-06-11T19:22:39+03:00
Общество

В работе "ВТБ-Онлайн" произошел крупный сбой

Проблемы у пользователей сервиса наблюдались ещё вечером в понедельник, 10 июня.
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
В работе "ВТБ-Онлайн" произошел крупный сбой Фото: Пресс-служба ВТБВ работе "ВТБ-Онлайн" произошел крупный сбой Фото: Пресс-служба ВТБ
Изменить размер текста:

Клиенты сервиса "ВТБ - Онлайн" по всей стране испытывают сложности при работе с интернет - программой.

Проблемы у пользователей сервиса наблюдались ещё вечером в понедельник, 10 июня. Сегодня около 12:00 по МСК неполадки возобновились. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Пользователи сервиса сообщают о невозможности осуществлять внутрибанковские переводы и проблемах при оплате услуг. У некоторых наблюдаются сбой всех сервисов.

В пресс-службе ВТБ подтвердили наличие перебоев в работе IT-систем, добавив, что специалисты банка работают над устранением проблемы, сообщает "Интерфакс".

К слову, неполадки в работе онлайн-сервисов ВТБ уже наблюдались в мае.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле текущего года стало известно о том, что в работе сервиса "Сбербанк.Онлайн" произошел крупный сбой. Отдельные клиенты столкнулись с проблемами при проведении платежей и переводов.

ОФИЦИАЛЬНО

Комментарий пресс-службы ВТБ

- Работоспособность IT-систем ВТБ восстановлена, все системы банка работают в штатном режиме. Приносим нашим клиентам искренние извинения за доставленные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ювентус» проявляет интерес сразу к четырем игрокам «Реал Мадрида»
Пушков прокомментировал предстоящие отставки в МВД в связи с делом Голунова
Путин присвоил звание генерала 18 офицерам МВД РФ
СК: Следствие установит все обстоятельства задержания Голунова
Адвокат рассказала, что будет после решения об освобождении Ивана Голунова
В Госдуме будут добиваться привлечения к ответственности полицейских, задержавших Голунова
"Дело прекращено по реабилитирующим основаниям": Москалькова прокомментировала отмену уголовного преследования Голунова
Адвокат: дело Голунова было закрыто благодаря беспрецедентной огласке
Марш в поддержку Голунова в Москве состоится 16 июня на проспекте Сахарова
Из-за проблем с контрабандой Зеленский отстранил от должности пять глав региональных СБУ
В Москве ожидается похолодание до 21-23 градусов
МВД направило в СК материалы расследования по действиям сотрудников полиции, которые задержали Голунова
Болтон: третий саммит Трампа с Ким Чен Ыном «вполне возможен»
В Совфеде оценили возможность введения четырехдневной рабочей недели
Джулиана Ассанжа в тюрьме обследовали психиатр и терапевт