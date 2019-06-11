В работе "ВТБ-Онлайн" произошел крупный сбой

СЕГОДНЯ 18:12 2019-06-11T19:22:39+03:00

Проблемы у пользователей сервиса наблюдались ещё вечером в понедельник, 10 июня.

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Клиенты сервиса "ВТБ - Онлайн" по всей стране испытывают сложности при работе с интернет - программой.

Проблемы у пользователей сервиса наблюдались ещё вечером в понедельник, 10 июня. Сегодня около 12:00 по МСК неполадки возобновились. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Пользователи сервиса сообщают о невозможности осуществлять внутрибанковские переводы и проблемах при оплате услуг. У некоторых наблюдаются сбой всех сервисов.

В пресс-службе ВТБ подтвердили наличие перебоев в работе IT-систем, добавив, что специалисты банка работают над устранением проблемы, сообщает "Интерфакс".

К слову, неполадки в работе онлайн-сервисов ВТБ уже наблюдались в мае.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле текущего года стало известно о том, что в работе сервиса "Сбербанк.Онлайн" произошел крупный сбой. Отдельные клиенты столкнулись с проблемами при проведении платежей и переводов.

ОФИЦИАЛЬНО

Комментарий пресс-службы ВТБ

- Работоспособность IT-систем ВТБ восстановлена, все системы банка работают в штатном режиме. Приносим нашим клиентам искренние извинения за доставленные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU