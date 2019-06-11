СК: Следствие установит все обстоятельства задержания Голунова

СЕГОДНЯ 18:51 2019-06-11T19:22:24+03:00

Ранее уголовное дело в отношении журналиста было закрыто в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления [видео]

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Следственный комитет России намерен проанализировать материалы МВД в отношении сотрудников полиции, причастных к уголовному преследованию журналиста интернет-проекта «Медуза» Ивана Голунова.

«Следственный комитет России тщательно проанализирует материалы службы собственной безопасности МВД, направленные Министром внутренних дел Российской Федерации Владимиром Колокольцевым, в отношении сотрудников полиции, причастных к уголовному преследованию Ивана Голунова», - говорится в заявлении СК, размещённом на официальном сайте ведомства.

СК сообщает, что будут установлены все обстоятельства, связанные с задержанием Ивана Голунова по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств и «при наличии оснований по результатам доследственной проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение».

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре. По словам полицейских, у него были обнаружены наркотики. После чего было возбуждено уголовное дело. Суд принял решение отправить журналиста под домашний арест на 2 месяца. В деле было найдено много нестыковок и во вторник, 11 июня, стало известно, что уголовное преследование будет прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/714249" frameborder="0"></iframe> СК проверит сотрудников полиции, причастных к уголовному преследованию Ивана Голунова.

ИСТОЧНИК KP.RU