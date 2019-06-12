2019-06-12T16:43:02+03:00
Происшествия

В Египте столкнулись два микроавтобуса и грузовик: 14 человек погибли

Авария произошла на кольцевой дороге в районе города-спутника Каира – Хельвана
Екатерина БОЛГОВА
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В Египте четырнадцать человек погибли в ДТПВ Египте четырнадцать человек погибли в ДТПФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Египте столкнулись два микроавтобуса и грузовой автомобиль. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 14 человек. Еще восемь пассажиров пострадали, передает электронное издание "Youm7".

Отмечается, что еще восемь человек пострадали. Авария произошла в пригороде египетской столицы. По данным портала, ДТП случилось на кольцевой дороге в районе города-спутника КаираХельвана.

Отметим, что в Египте состояние дорожной инфраструктуры оставляет желать лучшего. Там нередки смертельные аварии с участием местных жителей и туристов. По данным Всемирной организации здравоохранения, в авариях на дорогах Египта каждый год гибнут около 12 тысяч человек.

Как сообщал сайт kp.ru, в конце мая произошло смертельное ДТП к востоку от Каира. В результате происшествия погибли девять сотрудников местной полиции. В декабре прошлого года в аварии на трассе, связывающей столицу с курортным городом Хургада, погибли двое россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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