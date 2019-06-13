2019-06-13T00:03:47+03:00
Политика

Трамп: Польша купит у США 2 млрд кубометров СПГ за $8 млрд

Президент США поддержал строительство трубопровода Baltic Pipe
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Варшава и Вашингтон подписали контракт на покупку Польшей около двух миллиардов кубометров американского сжиженного природного газа (СПГ) за восемь миллиардов долларов. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп после переговоров с польским лидером Анджеем Дудой.

Глава Белого дома напомнил, что стороны заключили за последнее время сделки на покупку Польшей более чем шести млрд кубических метров СПГ. Общая сумма контрактов составила примерно 25 млрд долларов.

Кроме того, Трамп поддержал строительство газопровода Baltic Pipe, который соединит месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через территорию Дании. Американский президент выразил уверенность, что этот проект "поможет европейским странам диверсифицировать их энергоресурсы", передает ТАСС.

Ранее сайт .kp.ru писал, что глава США рассматривает возможность введения односторонних санкций против участников проекта "Северный поток - 2". При этом он отметил, что рассчитывает на добрососедские связи европейских стран, улучшение отношений с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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