США перебросили в Польшу самолет для наступательных операций
Соединенные Штаты перебросили на авиабазу Кшесины в Польше предназначенный для наступательных операций американский самолет ЕС-130H Compass Call, сообщает командование ВВС США в Европе на своем официальном сайте.
В пресс-релизе уточняется, что уже прибывшее в Польшу воздушное судно, которое в Штатах называют США называют «тактической системой вооружения», приписано к базирующейся в Аризоне 55-й группе электронной борьбы. Отмечается, что самолет ЕС-130H Compass Call будет задействован в совместных учениях с польскими военными. Вместе с ним на авиабазу Кшесины прибыла техническая бригада, а также туда привезли специальное оборудование.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, несколько дней назад газета Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что переговоры между Вашингтоном и Варшавой об увеличении американского военного присутствия в стране близки к завершению, и Пентагон может направить в Польшу дополнительно около тысячи военнослужащих.
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ИСТОЧНИК KP.RU