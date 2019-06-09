2019-06-10T00:03:52+03:00
В мире

США перебросили в Польшу самолет для наступательных операций

Американское воздушное судно ЕС-130H Compass Call будет участвовать в совместных учениях с польскими военными
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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На авиабазу Кшесины в Польше перебросили американский самолет ЕС-130H Compass Call. Фото: U.S. Air Forces in EuropeНа авиабазу Кшесины в Польше перебросили американский самолет ЕС-130H Compass Call. Фото: U.S. Air Forces in Europe
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Соединенные Штаты перебросили на авиабазу Кшесины в Польше предназначенный для наступательных операций американский самолет ЕС-130H Compass Call, сообщает командование ВВС США в Европе на своем официальном сайте.

В пресс-релизе уточняется, что уже прибывшее в Польшу воздушное судно, которое в Штатах называют США называют «тактической системой вооружения», приписано к базирующейся в Аризоне 55-й группе электронной борьбы. Отмечается, что самолет ЕС-130H Compass Call будет задействован в совместных учениях с польскими военными. Вместе с ним на авиабазу Кшесины прибыла техническая бригада, а также туда привезли специальное оборудование.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, несколько дней назад газета Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что переговоры между Вашингтоном и Варшавой об увеличении американского военного присутствия в стране близки к завершению, и Пентагон может направить в Польшу дополнительно около тысячи военнослужащих.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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