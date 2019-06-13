США дали компаниям два года на прекращение сотрудничества с Huawei
Административно-бюджетное управление Белого дома выделило американским компаниям два года на то, чтобы полностью разорвать все деловые контакты с корпорацией Huawei.
По истечению этого срока будет введен запрет на заключение федеральных контрактов с фирмами, сотрудничавшими с китайским телекоммуникационным гигантом. Соответствующая информация приводится в письме исполняющего обязанности управления Рассела Войта, направленного в профильный комитет Сената США.
"[Конгресс] дал ясно понять важность исполнения закона и определенного в нем двухлетнего периода. И управление будет этого придерживаться", - цитирует агентство Reuters Войта.
Сайт kp.ru писал о том, что 15 мая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения с целью защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры государства от иностранных угроз. Тогда же было объявлено о внесении Huawei и связанных с ней компаний в "черный список" американского Минюста.
ИСТОЧНИК KP.RU