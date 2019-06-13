Власти Омана подтвердили информацию о взрывах на борту танкера в Оманском заливе
Власти Омана подтвердили информацию об атаке на танкер Front Altair, принадлежащий норвежской компании Frontline в Оманском заливе. По данным агентства AFP, на борту судна прогремели три взрыва.
Телеканал Al Mayadeen, в свою очередь, со ссылкой на источники сообщает, что танкер затонул. О других подробностях случившегося в материале не сообщается.
Ранее сообщалось, что танкеры Front Altair под флагом Маршалловых островов и Kokuka Courageous, зарегистрированный в Панаме, подверглись нападению в Оманском заливе. По некоторым данным, суда были торпедированы; сообщений о погибших и пострадавших пока нет. По имеющимся данным, все 23 человека, находившихся на борту Front Altair, были спасены.
Представитель посольства России в Омане заявил, что дипмиссия не располагает данными о гражданах России на борту одного из атакованных судов.
ИСТОЧНИК KP.RU