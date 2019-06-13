Власти Омана подтвердили информацию о взрывах на борту танкера в Оманском заливе

СЕГОДНЯ 12:26 2019-06-13T12:26:55+03:00

Власти Омана подтвердили информацию об атаке на танкер в Оманском заливе Фото: REUTERS

Телеканал Al Mayadeen, в свою очередь, сообщил, что танкер Front Altair к настоящему моменту затонул

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Власти Омана подтвердили информацию об атаке на танкер Front Altair, принадлежащий норвежской компании Frontline в Оманском заливе. По данным агентства AFP, на борту судна прогремели три взрыва.

Телеканал Al Mayadeen, в свою очередь, со ссылкой на источники сообщает, что танкер затонул. О других подробностях случившегося в материале не сообщается.

Ранее сообщалось, что танкеры Front Altair под флагом Маршалловых островов и Kokuka Courageous, зарегистрированный в Панаме, подверглись нападению в Оманском заливе. По некоторым данным, суда были торпедированы; сообщений о погибших и пострадавших пока нет. По имеющимся данным, все 23 человека, находившихся на борту Front Altair, были спасены.

Представитель посольства России в Омане заявил, что дипмиссия не располагает данными о гражданах России на борту одного из атакованных судов.

ИСТОЧНИК KP.RU