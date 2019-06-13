Прокуратура требует вернуть Кокорину и Мамаеву статью о хулиганстве по предварительному сговору

СЕГОДНЯ 14:02 2019-06-13T14:02:03+03:00

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Прокуратура требует вернуть в приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву статью о хулиганстве по предварительному сговору. В четверг, 13 июня, Мосгорсуд рассматривает апелляции по этому делу.

В ходе заседания суда сторона обвинения отметила, что не требует изменить сроки заключения подсудимых. Кирилл Кокорин заявил, что в его действиях не было хулиганства. Рассмотрение апелляций продолжается.

Напомним, 11 октября прошлого года Мамаев и Кокорин вместе с братом последнего Кириллом и другом Александром Протасовицким были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, а также водителя телеведущей Певрого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая 2019 года Пресненский суд Москвы вынес приговор по этому делу: Кокорин получил один год и шесть месяцев колонии общего режима, а Мамаев — один год у и пять месяцев колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU