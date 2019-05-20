Адвокаты футболистов Кокорина и Мамаева обжаловали приговор

В громком судебном деле футболистов Кокорина и Мамаева наметился новый, но вполне ожидаемый поворот. Адвокаты спортсменов обжаловали вынесенный 8 мая приговор Пресненского суда Москвы. Второй тайм судебный баталий стоит ждать уже в июне.

- Решение об обжаловании принял мой подзащитный, - рассказал "КП" Игорь Бушманов, адвокат полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева. - Сегодня была подана апелляционная жалоба, в которой мы поставили вопрос об изменении приговора. Мы настаиваем на исключении оправления по двум эпизодам хулиганства и причинения побоев, а также переквалификации по эпизоду Соловчука со 2 части статьи 115 на 1 часть, которая не предусматривает уголовной отвественности за хулиганские побуждения. Мы ставим вопрос о внесении частного постановления суда в адрес следствия в связи с многочисленными нарушениями в расследовании. Речь в том числе и о волоките в расследовании, необоснованной квалификации действий всех фигурантов уголовного дела. Все это привело к незаконному длительному содержанию под стражей. Реальных снований для этого не имелось. Одновременно с нами аппеляцию подала прокуратура, которая настаивает на отмене приговора. Стороны защиты и обвинения обменяются возражениями, после чего в течение месяца будет назначено заседание в Мосгорсуде. Дело несложное, думаю, будет достаточно одного заседания. Если суд удовлетворит нашу жалобу, подзащитный будет освобожден от дальнейшего отбывания наказания.

Именно на такой исход рассчитывают футболисты. По словам адвокатов, оба не падают духом и верят в победу.

Напомним, 8 мая Пресненский суд Москвы подвел итог судебных разбирательств с участием нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и четвертого фигуранта дела Александра Протасовицкого, которые были признаны виновными избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

В случае если высшая инстанция оставит приговор без изменений Александр Кокорин, осужденный по статьям 116 «Побои» и 213 «Хулиганство», будет отбывать наказание в колонии общего режима полтора года, а Павел Мамаев — год и пять месяцев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707312" frameborder="0"></iframe> Кокорин и Мамаев выступили в суде с последним словом.

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