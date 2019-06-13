Рябков заявил, что инцидент в Оманском заливе отражает напряженность в регионе

СЕГОДНЯ 14:26 2019-06-13T14:26:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что нападение на два нефтеналивных танкера в Оманском заливе отражает крайнюю напряженность в регионе.

"Говорить о том, что это какой-то проходной эпизод, было бы неправильно. Это отражение общей крайней остроты ситуации в регионе", - сказал Рябков.

Напомним, ранее стало известно, что в Оманском заливе подверглись нападению два танкера - Front Altair под флагом Маршалловых островов и зарегистрированный в Панаме Kokuka Courageous. Сообщалось, что на борту произошли два взрыва и слышна стрельба. Позже стало известно, что одно из судов затонуло. Все члены экипажа были эвакуированы и находятся в безопасности. По предварительным данным, на борту танкеров были и россияне.

Замглавы МИД отметил, что Россия против скоропалительных выводов по этому событию и рекомендует спокойно разобраться в случившемся.

"Нужны меры по нормализации обстановки вокруг Ирана, нужно спокойно, непредвзято разобраться с произошедшим, не делать скоропалительных выводов, которые могут только подлить масла в огонь ", - добавил Рябков, передает ТАСС.

.

ИСТОЧНИК KP.RU