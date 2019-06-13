В акваторию Балтийского моря вошел еще один американский эсминец

СЕГОДНЯ 14:30 2019-06-13T14:30:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Ракетный эсминец военно-морских сил США Ross вошел в акваторию Балтийского моря. Об этом в четверг, 13 июня, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

Сообщается, что в настоящий момент корабль, несущий до 56 крылатых ракет "Томагавк", с дальностью действия 1,6 тыс. км, находится в южной части Балтийского моря.

Ранее в Балтийское море вошел аналогичный эсминцу Ross корабль Gravely. Он является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО, в которую входят фрегаты ВМС Великобритании и Польши, а также корабль военно-морских сил Франции.

Напомним, сайт kp.ru сообщал о проведении в Балтийском море учений военно-морских сил стран НАТО Baltops. В маневрах, проходящих под командованием США, задействованы более 8,5 тыс. военнослужащих из 18 стран, 50 кораблей различных типов и 40 самолетов.

ИСТОЧНИК KP.RU