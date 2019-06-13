2019-06-13T18:00:37+03:00
Политика

Германия не будет менять позицию по «Северному потоку - 2», несмотря на угрозы США

Ранее Дональд Трамп заявил о намерении ввести санкции против стран-участников проекта газопровода
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Германия не будет менять позицию по «Северному потоку 2», несмотря на угрозы СШАГермания не будет менять позицию по «Северному потоку 2», несмотря на угрозы СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Несмотря на угрозы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ввести односторонние санкции в отношении стран-участников проекта газопровода «Северный поток - 2», Берлин не намерен менять свою позицию по данному вопросу. Об этом сообщил представитель правительства Германии Штеффена Зайберта.

«Позиция федерального правительства по "Северному потоку 2" была изложена много раз и не изменилась», - цитирует Штеффена Зайберта агентство Bloomberg.

Напомним, в среду, 12 июня, глава Белого дома заявил, что рассматривает возможность введения односторонних санкций против участников проекта «Северный поток – 2» и призвал европейские страны покупать американский сжиженный природный газа, который, по мнению президента США, намного лучше российского природного газа.

Ранее Конгресс Соединенных Штатах также угрожал участникам проекта ограничительными мерами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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