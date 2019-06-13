Германия не будет менять позицию по «Северному потоку - 2», несмотря на угрозы США
Несмотря на угрозы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ввести односторонние санкции в отношении стран-участников проекта газопровода «Северный поток - 2», Берлин не намерен менять свою позицию по данному вопросу. Об этом сообщил представитель правительства Германии Штеффена Зайберта.
«Позиция федерального правительства по "Северному потоку 2" была изложена много раз и не изменилась», - цитирует Штеффена Зайберта агентство Bloomberg.
Напомним, в среду, 12 июня, глава Белого дома заявил, что рассматривает возможность введения односторонних санкций против участников проекта «Северный поток – 2» и призвал европейские страны покупать американский сжиженный природный газа, который, по мнению президента США, намного лучше российского природного газа.
Ранее Конгресс Соединенных Штатах также угрожал участникам проекта ограничительными мерами.
ИСТОЧНИК KP.RU