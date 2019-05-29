США могут прекратить тренировки турецких пилотов на истребителях F-35

СЕГОДНЯ 03:53 2019-05-29T04:06:06+03:00

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Из-за несговорчивости Анкары по вопросу приобретения российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-500 власти Соединенных Штатов рассматривают возможность приостановки обучения летчиков из Турции навыкам пилотирования многоцелевых истребителей пятого поколения F-35, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что министр ВВС США Хезер Уилсон, которая в начале мая рассказывала, как американские инструкторы тренируют турецких пилотов на авиабазе Люк в штата Аризона, теперь выразила сомнение в том, что Штаты могут передать F-35 «стране, имеющей С-400» – комплекс, который, по ее словам, был «создан для того, чтобы пытаться наносить поражение» подобным самолетам.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Вашингтон давно безуспешно пытается отговорить Анкару от закупок С-400 у России. Ранее из-за того, что Анкара не согласилась отказаться от покупки российских ЗРС, Вашингтон отменил поставки оборудования для истребителей F-35 в Турцию.

Зачем Анкара дразнит Вашингтон покупкой С-400 у России.Легендарная программа Главтема сегодня снова будет в эфире Радио Комсомольская правда ! Михаил Леонтьев и Илья Савельев поговорят о том, зачем Анкара дразнит Вашингтон покупкой С-400 у России и как этот комплекс может использовать в боях в Сирии

ИСТОЧНИК KP.RU