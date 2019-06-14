2019-06-14T00:31:14+03:00
Происшествия

Причина пожара в Измайловском кремле Москвы: В тополиный пух кто-то бросил окурок

В культурно-развлекательном комплексе назвали основную версию причины пожара в Измайловском кремле [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Культурно-развлекательный комплекс "Кремль в Измайлово"Культурно-развлекательный комплекс "Кремль в Измайлово"Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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Причиной пожара в Измайловском кремле на востоке Москвы стал загоревшийся тополиный пух, в который, вероятно, бросили окурок. Об этом корреспонденту "Комсомольской Правды" сообщил директор культурно-развлекательного комплекса Александр Ушаков.

"Насколько я понимаю, загорелось скопление пуха рядом с деревянным офисом "Чудо-града" - это организация у нас, которая занимается экскурсиями для детей. Погода сухая. Рядом стоит тополь, от которого всегда много пуха. Видимо, кто-то "удачно" бросил окурок", - рассказал он.

По словам Ушакова, тополиного пуха в этом году больше обычного. Сотрудники комплекса поливают его каждый день, но ЧП избежать не удалось. К счастью, пожар быстро ликвидировали и он не нанес существенного ущерба Измайловскому кремлю.

Как ранее писал сайт kp.ru, вечером 13 июня в деревянном "Вернисаже в Измайлово" начался пожар. Прибывшие на место пожарные расчеты в 23:04 локализовали огонь, а в 23:15 уже потушили его. Никто не пострадал.

Напомним, Измайловский кремль не является памятником архитектуры, он был построен в течение 1998-2007 годов как стилизация под русское деревянное зодчество 16-17 веков.

На востоке Москвы загорелся Измайловский кремль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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