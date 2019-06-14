Погода в Москве на 14 июня 2019 года: местами небольшой дождь
Погода в Москве на 14 июня 2019 года облачная с прояснениями, ожидается небольшой дождь, а местами грозы. Днем температура воздуха в столице прогреется до 24-26 градусов тепла, ближе к вечеру столбики термометров опустятся до 15-17 выше ноля.
Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду, иногда его порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное – 750 миллиметров ртутного столба, передает сайт Гидрометцентра.
По области днем температура воздуха будет составлять от 23 до 28 градусов тепла, вечером и ночью она опустится до 12 градусов. Также сохраняется вероятность дождей и гроз.
Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в Москве в связи холодным атмосферным циклоном ожидается понижение температуры, а также кратковременные дожди и грозы.
ИСТОЧНИК KP.RU