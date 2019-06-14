Минюст готовит законопроект, позволяющий изымать незадекларированные доходы у чиновников

СЕГОДНЯ 07:58 2019-06-14T07:58:43+03:00

Минюст России готовит механизм изъятия у чиновников не только имущества, но и средств со счетов Фото: Евгения ГУСЕВА

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Министерство юстиции России приступило к разработке законопроекта, позволяющего обращать в доход государства средства с банковских счетов госслужащих, легальность получения которых они не смогут подтвердить. В настоящее время данные меры работают только с их имуществом и ценными бумагами.

Новый документ коснется также сотрудников госкорпораций, Банка России, Пенсионного фонда и других организаций, представители которых должны предоставлять декларацию о доходах.

О начале разработки законопроекта "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства РФ в сфере противодействия коррупции" говорится в сообщении на сайте ведомства. Средства служащих будут изыматься в случае, если сумма превысит общий доход чиновника и его супруги/а и они не смогут доказать законность прибыли.

Изъятием имущества на данный момент занимается Генпрокуратура. В Минюсте отметили, что законопроект предусмотрен Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в минувшем году было принято решение направить на повышение премий и окладов чиновников дополнительные 600 миллиардов рублей. Эти деньги призваны мотивировать госслужащих на хорошую работу.

ИСТОЧНИК KP.RU