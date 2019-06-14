2019-06-14T08:54:11+03:00
Общество

В России в два раза вырос импорт девайсов для курения

Основным поставщиком таких изделий является Китай
Елена АКИМОВА
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В Минсельзохе посчитали количество девайсов для курения, находящихся в обороте в РоссииВ Минсельзохе посчитали количество девайсов для курения, находящихся в обороте в РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России стремительно растет объем девайсов для курения. Электронные сигареты и айкосы пользуются большой популярностью и только за 2018 год импорт данных девайсов вырос вдвое, составив 1,8 млн штук. В России было произведено 195,7 тыс.штук стиков для курения, а ввезено из Италии порядка 779,9 тыс.штук. Показатели по жидкости для курения тоже растут: ввезено 4,5 тыс.литров (показатель увеличился в 28 раз), произведено внутри страны 1,7 тыс.л, против 813,8 годом ранее.

Такие данные сообщаются в документе, подписанном замглавой Минсельхоза Оксаной Лут. Сведения были направлены в Совет федерации.

Основные причины популярности электронных систем - отсутствие жесткого регулирования на законодательном уровне. В случае с обычными сигаретами есть ограничения по рекламе, местам продажи и потребления, для вейпов и айкосов запретов нет.

В Минздраве отмечают, что электронные сигареты вызывают не меньшую никотиновую зависимость, чем обычные. Ранее медики вовсе предлагали приравнять девайсы для курения к классическим сигаретам и распространить на них все действующие на сегодняшний день ограничения, пишет газета «Известия».

Ранее заместитель министра здравоохранения Олег Салагай заявил, что Минздрав предлагает приравнять электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака типа Iqos и glo к обычным сигаретам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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