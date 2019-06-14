2019-06-14T15:25:59+03:00
Политика

Роухани сообщил о необходимости более тесного взаимодействия Москвы и Тегерана

Президенты России и Ирана провели переговоры на полях саммита ШОС
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент Ирана Хасан РоуханиПрезидент Ирана Хасан РоуханиФото: REUTERS
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Ситуация, которая сегодня складывается в регионе Ближнего Востока обуславливает необходимость большего взаимодействия между Тегераном и Москвой. Соответствующие заявление сделал президент Ирана Хасан Роухани на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в пятницу, 14 июня.

«В текущих условиях при наличии серьезного внешнего воздействия, вводимых внешних санкций необходимость взаимодействия между странами в регионе, в частности, между нашими странами, актуализируется с каждым днем», - сказал Роухани, обращаясь к российскому президенту.

Лидер Ирана отметил, что отношения между Россией и Москвой носят образцовый характер и «каждый день продвигаются вперед». «Гораздо проще сказать, что нет таких сфер, в которых мы не взаимодействуем», - добавил Роухани.

Напомним, российский лидер прибыл в Бишкек 13 июня для участия в Совете глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Он отметил, что одним из приоритетов ШОС является борьба с терроризмом и призвал страны наращивать взаимодействие в рамках региональной антитеррористической структуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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