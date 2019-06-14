Лукашенко пригласил Путина посетить II Европейские игры в Минске

СЕГОДНЯ 15:58 2019-06-14T15:58:16+03:00

На полях саммита ШОС российский и белорусский лидеры обсудили текущие вопросы взаимодействия двух стран

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Глава Белоруссии Александр Лукашенко пригласил российского президента Владимира Путина посетить II Европейские игры, которые состоятся в Минске с 21 по 30 июня. Об этом сообщила пресс-службе белорусского лидера.

«Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина посетить II Европейские игры, президенты обсудили участие в них российских спортсменов», - сказали в пресс-службе по итогам встречи двух президентов на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке (ШОС) в пятницу, 14 апреля.

В сообщении говорится о том, что Лукашенко и Путин подтвердили ранее достигнутые договоренности о встрече для обсуждения вопросов дальнейшей интеграции.

Напомним, российский лидер прибыл в Бишкек для участия в Совете глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 13 июня. В аэропорту он встретился с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. 14 июня на полях саммита Путин переговорил с иранским лидером ХасанРоухани

ИСТОЧНИК KP.RU