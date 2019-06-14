СЕГОДНЯ 18:02 2019-06-14T18:02:51+03:00

В МИД РФ прокомментировали атаки на танкеры в Оманском заливе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Внешнеполитическое ведомство призвало к диалогу все страны, причастные к инциденту

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После инцидента с двумя нефтеналивными танкерами в Оманском заливе Москва призывает к диалогу стороны, причастные к происшествию. Такой комментарий распространило Министерство иностранных дел России, отметившее рост напряженности в Оманском заливе, обусловленное линией Вашингтона по отношению к Тегерану.

«Обеспокоены напряженностью в Оманском заливе. Фиксируем свидетельства искусственного нагнетания обстановки, чему во многом способствует иранофобская линия США. Призываем все стороны к сдержанности», - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства, в котором особенно подчеркнута «безальтернативность налаживания диалога для предотвращения дальнейшей деградации ситуации в регионе Персидского залива».

В МИД РФ также выразили благодарность иранским властям за оказанную помощь в спасении одиннадцати российских моряков - членов экипажа одного из атакованных танкеров «Front Altair».

Напомним, в четверг, 13 июня, в Оманском заливе произошло нападение на два нефтеналивных танкера - Front Altair под флагом Маршалловых островов и зарегистрированный в Панаме Kokuka Courageous. Президент Соединенных Штатов и Госдепартамент возложили ответственность за инцидент на Иран.

ИСТОЧНИК KP.RU