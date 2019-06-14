Военная разведка США не пояснила, почему подозревает Россию в ядерных испытаниях
Разведывательное управление Министерства обороны (РУМО) США отказалось объяснить откуда взяло информацию о нарушениях России. Речь идет о якобы имеющихся фактах ядерных испытаний нашей страной в обход собственного моратория.
"Мы не обсуждаем источники [информации] и методы своих оценок", - заявил корреспонденту ТАСС официальный представитель РУМО Джеймс Кудла.
Напомним, 13 июня, РУМО от имени правительства США обвинила Россию в испытаниях ядерного вооружения. Это заявление было продолжение слов генерал-лейтенанта сухопутных войск Роберта Эшли, который за несколько дней до этого сказал, что "[Россия] вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания тем образом, который соответствует стандарту нулевой мощности".
Отметим, в МИДе эти доводы назвали бредовым домыслом. По словам Сергея Лаврова, их несостоятельность подтвердила Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
ИСТОЧНИК KP.RU