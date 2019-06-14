Военная разведка США не пояснила, почему подозревает Россию в ядерных испытаниях

СЕГОДНЯ 18:40 2019-06-14T18:40:48+03:00

США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания. Фото: REUTERS

В Америке не ответили на заявления российской стороны

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Разведывательное управление Министерства обороны (РУМО) США отказалось объяснить откуда взяло информацию о нарушениях России. Речь идет о якобы имеющихся фактах ядерных испытаний нашей страной в обход собственного моратория.

"Мы не обсуждаем источники [информации] и методы своих оценок", - заявил корреспонденту ТАСС официальный представитель РУМО Джеймс Кудла.

Напомним, 13 июня, РУМО от имени правительства США обвинила Россию в испытаниях ядерного вооружения. Это заявление было продолжение слов генерал-лейтенанта сухопутных войск Роберта Эшли, который за несколько дней до этого сказал, что "[Россия] вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания тем образом, который соответствует стандарту нулевой мощности".

Отметим, в МИДе эти доводы назвали бредовым домыслом. По словам Сергея Лаврова, их несостоятельность подтвердила Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

ИСТОЧНИК KP.RU