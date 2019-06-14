2019-06-14T21:22:13+03:00
Общество

В Росавтодоре не подтвердили увеличение скоростного лимита до 130 км в час

Новый ГОСТ будет лишь рекомендацией
Артур ГАРЬКЕ
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Увеличение скоростного лимита - мера добровольная и не обязательная.Увеличение скоростного лимита - мера добровольная и не обязательная.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Росавтодор сообщил о том, что введение нового ГОСТа не обязательно скажется на увеличение скоростного лимита на трассах до 130 километров в час. Документ будет носить лишь рекомендательный характер. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Он (ГОСТ - прим. ред) будет носить рекомендательный характер. Принятие стандарта не означает, что на следующий день на всех федеральных трассах страны поменяются дорожные знаки на 130 км/ч", - говорится в сообщении Росавтодора.

Отметим, пока по ПДД, скорость на автомагистрали не может превышать 110 километров в час для легковых авто и мотоциклов, а для грузовиков массой более 3,5 тонн — 90 километров в час. Согласно задумке собственник дороги может поднять скоростной лимит до 130 километров в час. Пригодны для этого платные участки "Автодора" на трассах М-4 "Дон" и М-11 "Москва — Санкт-Петербург".

ИСТОЧНИК KP.RU

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