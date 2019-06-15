Медведчук назвал назвал "самый страшный" факт о Зеленском

СЕГОДНЯ 05:43 2019-06-15T05:43:48+03:00

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Самое страшное, что президент Украины Владимир Зеленский своими высказываниями и действиями все больше напоминает своего предшественника Петра Порошенко. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

По его мнению, часть украинцев ассоциирует Зеленского с персонажем сериала “Слуга народа” Василия Голобородько, в его исполнении, другие - с Коломойским, но хуже всего, что люди видят в нем Порошенко.

"И с этим нельзя мириться, потому что если мы идем по пути повторения этой ситуации, то тогда вопрос: как же тогда высокие ожидание 73 процентов избирателей будут реализовываться?" – сказал Медведчук в эфире телеканала NewsOne.

В пример он привел реакцию пресс-службы главы государства на его визит в Россию и общение с представителями Кремля. В администрации Зеленского призвали правоохранительные органы дать этому правовую оценку, после чего Служба безопасности Украины возбудила дело и инициировала экспертизу.

“Но это указания и то же самое давление на органы, как и при Порошенко. И это все не добавляет господину Зеленскому в вопросах авторитета, в том числе и таком ощутимом вопросе, как тарифы", – добавил политик.

Напомним, сайт kp.ru в конце марта писал, что СБУ планирует в ближайшее время дать правовую оценку действиям экс-кандидата в президенты страны Юрия Бойко и Виктора Медведчука.

Эти политики посетили Москву и встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, а также руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером.

ИСТОЧНИК KP.RU