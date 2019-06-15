В Японии открылась встреча министров энергетики и экологии стран G20

СЕГОДНЯ 09:45 2019-06-15T09:45:37+03:00

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В японском городе Каруидзава в субботу, 15 июня, открылась двухдневная встреча министров энергетики и экологии стран G20. Главы ведомств планируют обсудить энергетическую безопасность, использование природных ресурсов и другие актуальные вопросы.

Так, например, на фоне ситуации с нападением на танкеры в Ормузском проливе будет затронута тема стабильных поставок углеводородов. Также произойдет обмен мнениями по вопросу сокращения объемов пластикового мусора, в частности, в мировом океане.

Россию на совещании представят министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и заместитель министра энергетики Антон Инюцын. Мероприятие проводится в рамках подготовки к саммиту "Большой двадцатки" в Осаке, который состоится 28-29 июня, передает телеканал NHK.

Сайт kp.ru писал о том, что на полях встречи лидеров G20 может состояться беседа президента РФ Владимира Путина и американского главы Дональда Трампа, однако конкретных договоренностей пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU