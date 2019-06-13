Кремль: Путин и Трамп смогут переговорить «на ногах» на саммите G20

СЕГОДНЯ 17:43 2019-06-13T17:43:02+03:00

Песков сообщил, что от США пока не поступало никаких официальных предложений о проведении встречи американского и российского лидеров

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Никаких официальных предложений о проведении встречи президентов США и России — Дональда Трампа и Владимира Путина пока не поступало, поэтому Москва исходит из того, что лидеры двух стран могут «на ногах» кратко переговорить, когда будут вместе в Осаке на саммите G20. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы не знаем, началась ли подготовка к такой встрече у наших американских коллег, какой-либо информации на этот счет мы не получали (…) Мы можем лишь исходить из того, что и Путин, и Трамп будут вместе в Осаке в момент проведения там саммита "двадцатки", в любом случае будут иметь возможность хотя бы "на ногах" кратко переговорить», - сказал представитель Кремля, отметив, что такое развитие событие «пока можно прогнозировать с наиболее высокой степенью вероятности».

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что помимо заявлений в Twitter, никаких более конкретных сигналов о запросе Вашингтона на встречу Путина и Трампа не поступало и вопрос об этом «висит в воздухе».

Напомним, глава Белого Дома заявил о желании встретиться с Путиным на саммите G20. Накануне, в четверг, 13 июня Трамп также сообщил, что проведет переговоры с российским лидером.

ИСТОЧНИК KP.RU