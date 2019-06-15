2019-06-15T13:04:31+03:00
Происшествия

Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СК

Следствие установило всех участников массовой драки, трое из них уже задержаны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На место преступления выехали опытные следователиНа место преступления выехали опытные следователиФото: Кирилл ЧАЩИН
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СК. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 15 июня.

"Александр Бастрыкин поручил предельно оперативно провести комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех причин и условий произошедшего, а также предпосылок к случившемуся", - сообщается на сайте комитета.

На место ЧП уже выехали опытные следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства. Они помогут в установлении виновных и привлечении их к уголовной ответственности.

Речь идет не только об участниках массовой драки, в которой погиб мужчина, но и о сотрудниках органов правопорядка и профилактики, игнорировавших обращения от местных жителей. К настоящему моменту установлены все участники конфликта, трое из них задержаны.

Сайт kp.ru писал о том, что по факту массовой драки в селе Чемодановка и гибели одного из местных жителей было возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "покушение на убийство группой лиц".

Следственный комитет опубликовал кадры обысков в Чемодановке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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