Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СК
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СК. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 15 июня.
"Александр Бастрыкин поручил предельно оперативно провести комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех причин и условий произошедшего, а также предпосылок к случившемуся", - сообщается на сайте комитета.
На место ЧП уже выехали опытные следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства. Они помогут в установлении виновных и привлечении их к уголовной ответственности.
Речь идет не только об участниках массовой драки, в которой погиб мужчина, но и о сотрудниках органов правопорядка и профилактики, игнорировавших обращения от местных жителей. К настоящему моменту установлены все участники конфликта, трое из них задержаны.
Сайт kp.ru писал о том, что по факту массовой драки в селе Чемодановка и гибели одного из местных жителей было возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "покушение на убийство группой лиц".
Следственный комитет опубликовал кадры обысков в Чемодановке.
ИСТОЧНИК KP.RU