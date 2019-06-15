2019-06-15T13:30:55+03:00
Политика

Меркель поддержала увеличение оборонного бюджета ФРГ

Канцлер Германии считает, что многие годы Бундесвер получал недостаточно средств
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Канцлер ФРГ Ангела МеркельКанцлер ФРГ Ангела МеркельФото: REUTERS
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Канцлер Германии Ангела Меркель выступила в поддержку решения об увеличении оборонных расходов страны, объяснив это требованиями обеспечения национальной безопасности.

По мнению главы правительства, многие годы власти ФРГ выделяли Бундесверу недостаточно средств, и лишь недавно ситуация изменилась.

"На протяжении нескольких лет мы повышали бюджет для нашей безопасности, для наших вооруженных сил. Мы вновь это сделаем в следующем году. Безопасность заключается в том, что можно будет приобрести больше современных средств и выполнять новые задачи", - сказала канцлер в новом выпуске еженедельного подкаста, опубликованном на сайте Вооруженных сил Германии.

К слову, американский президент Дональд Трамп ранее вновь раскритиковал Берлин за слишком низкие военные расходы в рамках НАТО. Сайт kp.ru писал о том, что в Вашингтоне такое поведение воспринимают, как отказ от выполнения обязательств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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