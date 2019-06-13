2019-06-13T14:30:05+03:00
Политика

Трамп раскритиковал Германию за низкие военные расходы

Президент США решил пожаловаться на немцев своему польскому коллеге Анджею Дуде
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Трамп раскритиковал Германию на встрече с президентом Польши (слева)Трамп раскритиковал Германию на встрече с президентом Польши (слева)Фото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь раскритиковал Германию за низкие военные расходы. Соответствующее высказывание прозвучало в среду, 12 июня, в Вашингтоне во время встречи американского лидера с его коллегой из Польши Анджеем Дудой.

Трамп напомнил, что, хотя ФРГ и состоит в НАТО, она отказывается выполнять свои обязательства. Польша же, наоборот, всегда придерживается соглашений, заявил глава Белого дома.

По словам президента, несмотря на "непослушание" Германии, на ее территории остается порядка 52 тысяч американских военнослужащих. Издание Focus уточняет, что на деле в ФРГ дислоцированы 36 тысяч солдат из США.

Сайт kp.ru писал о том, что за последние годы Трамп не раз критиковал Берлин по самым разным поводам. Так, например, ему не нравится участие немцев в строительстве газопровода "Северный поток-2". Польша занимает похожу позицию и критикует само отношение Германии к России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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