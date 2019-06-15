В Японии не поверили заявлению США о причастности Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе

СЕГОДНЯ 23:29 2019-06-15T23:29:00+03:00

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В Токио сочли утверждения Вашингтона о причастности Ирана к нападению на два танкера в Оманском заливе «недостаточно убедительными», и японское правительство обратилось к Соединенным Штатам с просьбой представить доказательства таких предположений, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на несколько источников в кабмине Японии.

По словам собеседников издания, ситуацию вокруг Тегерана, в том числе и атаки на танкеры, премьер-министр Синдзо Абэ намерен обсудить во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке 28 – 29 июня.

Напомним, как писал сайт kp.ru, нападению в Оманском заливе 13 июня подверглись два нефтеналивных танкера – Front Altair под флагом Маршалловых островов и зарегистрированный в Панаме Kokuka Courageous. Глава Белого Дома Дональд Трамп и госсекретарь США Майкл Помпео заявили, что за этой атакой стоит Иран.

В Оманском заливе совершено нападение на два танкера.

ИСТОЧНИК KP.RU