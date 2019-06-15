Пензенский губернатор встретился с жителями Чемодановки

15 Июнь 23:57 2019-06-16T00:10:30+03:00

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В субботу, 15 июня, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев уже второй раз после массовой драки приехал в село Чемодановка Бессоновского района, где ответил на вопросы местных жителей о том, какие принимаются меры по урегулированию сложившейся ситуации.

«Возбуждены уголовные дела. Идут следственные действия. Сформированы рабочие группы для проверки законности выделения земельных участков, строительства, подключения к воде, электроэнергии, газу, для выявления задолженностей», - приводит слова главы региона пресс-служба областного правительства.

Иван Белозерцев также сообщил, что сотрудники ГИБДД проведут проверку транспортных средств, и пообещал: «Там, где есть нарушения закона, мы будем жестко принимать меры».

Перед этим он побывал в Чемодановке в пятницу, рассказал, что для предотвращения возможных конфликтов улицы в селе будут патрулироваться сотрудниками полиции и Росгвардии, и что взял ситуацию под личный контроль.

«Произошла трагедия, но это не значит, что надо мстить и убивать. Все мы – граждане Российской Федерации, и это значит, что наказать виновных нужно в рамках закона нашей страны», - подчеркнул он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 13 июня в Чемодановке произошла массовая драка между местными жителями, в результате пострадали пять человек, двое были госпитализированы, один из них позже скончался в больнице.

Участники конфликта установлены, трое из них задержаны. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство группой лиц».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/714814" frameborder="0"></iframe> Жители Чемодановки перекрыли федеральную трассу в знак протеста против беззакония, который творят в их поселке цыгане.

ИСТОЧНИК KP.RU