2019-06-16T00:10:30+03:00
Происшествия

Пензенский губернатор встретился с жителями Чемодановки

Белозерцев рассказал людям, какие приняты меры, чтобы урегулировать ситуацию после массовой драки
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с жителями села Чемодановка Бессоновского района. Фото с сайта правительства Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с жителями села Чемодановка Бессоновского района. Фото с сайта правительства Пензенской области
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В субботу, 15 июня, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев уже второй раз после массовой драки приехал в село Чемодановка Бессоновского района, где ответил на вопросы местных жителей о том, какие принимаются меры по урегулированию сложившейся ситуации.

«Возбуждены уголовные дела. Идут следственные действия. Сформированы рабочие группы для проверки законности выделения земельных участков, строительства, подключения к воде, электроэнергии, газу, для выявления задолженностей», - приводит слова главы региона пресс-служба областного правительства.

Иван Белозерцев также сообщил, что сотрудники ГИБДД проведут проверку транспортных средств, и пообещал: «Там, где есть нарушения закона, мы будем жестко принимать меры».

Перед этим он побывал в Чемодановке в пятницу, рассказал, что для предотвращения возможных конфликтов улицы в селе будут патрулироваться сотрудниками полиции и Росгвардии, и что взял ситуацию под личный контроль.

«Произошла трагедия, но это не значит, что надо мстить и убивать. Все мы – граждане Российской Федерации, и это значит, что наказать виновных нужно в рамках закона нашей страны», - подчеркнул он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 13 июня в Чемодановке произошла массовая драка между местными жителями, в результате пострадали пять человек, двое были госпитализированы, один из них позже скончался в больнице.

Участники конфликта установлены, трое из них задержаны. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство группой лиц».

Жители Чемодановки перекрыли федеральную трассу в знак протеста против беззакония, который творят в их поселке цыгане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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