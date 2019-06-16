Лолите и Цекало припомнили пророческую шутку про Крым

СЕГОДНЯ 01:28 2019-06-16T01:42:25+03:00

Кабаре-дуэт «Академия» на новогоднем огоньке 20 лет назад в шутку предсказывал, что изменится в жизни россиян в новом году [видео]

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На Украине вспомнили шутку Лолиты Милявской и Александра Цекало двадцатилетней давности, когда они были еще супругами и выступали дуэтом.

В 1999 году кабаре-дуэт «Академия» пригласили на один из новогодних огоньков, где они разыгрывали шуточную сценку о том, что хорошего случится в ближайшем будущем. Цекало предсказывал, что изменится в жизни россиян в новом году, перечисляя события, которые вряд ли когда-нибудь могут произойти: например, каждый гражданин России «выиграет в лотерею, родит дерево и посадит сына». А Лолита делала вид, что во всем соглашается с мужем.

«А Украина отдаст Крым и еще будет упрашивать, чтобы забрали Карпаты», - в частности, с иронией «предсказал» продюсер.

Эту шутку вспомнила украинский блогер Татьяна Микитенко. По ее мнению, это давнее выступление артистов говорит о том, что ее «страну планировали распилить рано или поздно».

Как писал сайт kp.ru, Лолита отнеслась к напоминанию с юмором, попросив теперь «считать почивший в бозе дуэт «Академия» потомками Нострадамуса».

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации.

Кабаре-дуэт "Академия" в 1999 году.

ИСТОЧНИК KP.RU