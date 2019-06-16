Саудовская Аравия обвинила Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
Саудовская Аравия вслед за Соединенными Штатами и Британией обвинила Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе. Такое заявление сделал наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман в интервью изданию Asharq Al-Awsat, призвав международное сообщество занять«решительную позицию».
При этом он подчеркнул, что Эр-Рияд «не хочет войны, но без колебаний ответит на любую угрозу нашему народу и суверенитету королевства, а также его жизненным интересам».
Напомним, как писал сайт kp.ru, нападению в Оманском заливе 13 июня подверглись два нефтеналивных танкера – Front Altair под флагом Маршалловых островов и зарегистрированный в Панаме Kokuka Courageous. Президент Дональд Трамп и госсекретарь США Майкл Помпео заявили, что за этой атакой стоит Иран. Позже подобное заявление прозвучало и из Лондона: глава британского МИД обвинил в нападении на танкеры Корпус стражей Исламской революции.
В Оманском заливе совершено нападение на два танкера.
ИСТОЧНИК KP.RU