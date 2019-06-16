Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере в центре города

СЕГОДНЯ 10:22 2019-06-16T10:22:08+03:00

В епархии отметили, что хотят построить храм на "достойном её святости месте" [видео]

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Строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга не будет. Екатеринбургская епархия отказалась от такой идеи, отметив, что религиозное сооружение должно быть построено "на достойном месте".

«В обращении [митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла] говорится об отказе от права строить храм в сквере у Драмтеатра и о строительстве собора Святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте", - говорится в сообщении епархии, опубликованном в воскресенье в социальной сети.

Напомним, как ранее писал kp.ru, в середине мая в Екатеринбурге прошли массовые акции протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере на Октябрьской площади. Дело вызвало общественный резонанс. Ситуацию прокомментировал даже президент России Владимир Путин. В итоге было принято решение создать экспертную группу из депутатов, общественников и представителей епархии, которые должны были определить формат голосования по выбору места для храма.

Второе заседание рабочей группы по строительству храма святой Екатерины.

ИСТОЧНИК KP.RU