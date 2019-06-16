Трамп проговорился: США действительно могли атаковать российские энергосистемы

Американские журналисты вновь выставили Белый дом в глупом виде. На сей раз они сообщили не о мифических «русских хакерах», которые якобы помогли президенту Дональду Трампу выиграть выборы три года назад, а о вполне реальных спецоперациях Пентагона против Москвы. «США усиливают интернет-атаки на энергосистемы России», — с таким недвусмысленным заголовком вышла одна из самых влиятельных заокеанских газет, New York Times (NYT).

Это, можно сказать юбилейный отчёт. Ровно 10 лет назад, в июне 2009 года, для подобных задач была создана специальная структура — Кибернетическое командование Вооружённых сил США. Сейчас под его началом — более шести тысяч штыков и сабель. В смысле, боевых хакеров.

Вот только самого Трампа такие победные реляции не обрадовали. «Это акт предательства со стороны когда-то великой газеты, а сама история — такая же неправда», — написал он в своём твиттере. Кто же тут прав: президент или репортёры? На вопросы «КП» ответил политолог и специалист по кибертехнологиям, эксперт Уральского информационно-аналитического центра Михаил Фрибен.

1. Если Трамп всё опроверг, беспокоиться не о чем?

В том-то и соль, что он сделал это как-то странно. Назови Трамп журналистов «лжецами», «глупцами» или «авторами фейков» (как он обычно и поступает), беспокоиться было бы не о чем. Но магнат акцентировал внимание, что журналисты NYT — именно «враги народа и изменники». Даже пригрозил им некими «последствиями». А что такое измена родине? Например, разглашение её военных тайн. Тем самым президент ненароком проговорился: кибератаки на российские энергосистемы — реальность.

2. И нам действительно могут причинить урон?

Самые важные объекты, атомные или гидроэлектростанции, надёжно защищены. Их управляющие центры, как правило, даже не имеют подключения к интернету, взломать такую «цифровую крепость» извне крайне сложно. А вот на уровне распределяющих сетей, которые доставляют тепло и свет в квартиры и на заводы, ситуация куда печальнее. Многие из таких сетей принадлежат частным компаниям, и те зачастую не желают тратить деньги на «излишние», с их точки зрения, меры кибербезопасности.

3. Какова конечная цель атак?

Если в мегаполисе пропадёт электричество, то уже через пару часов начнётся хаос. Который можно удачно использовать для разжигания гражданских протестов, например, «цветной революции». Но даже не это главное. Почему NYT опубликовала скандальную статью именно сейчас?

Эта газета контролируется противниками Трампа. 28-29 июня в Осаке состоится саммит «Большой двадцатки», где очень возможна новая встреча президентов России и США. Но сложно смотреть в глаза партнёру, когда твоя крупнейшая газета сообщает о твоих же спецоперациях против него. Поэтому противники примирения между нашими странами и используют любую возможность, включая и нынешние вбросы в медиа, чтобы подорвать российско-американские отношения.

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