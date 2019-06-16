2019-06-16T23:31:26+03:00
Политика

Муженко рассказал, как авиация ВСУ обстреляла батальон «Донбасс»

В колонне, по которой нанесли удар украинские пилоты, была и военная, и гражданская техника
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Бывший начальник Генштаба ВСУ генерал-полковник Виктор МуженкоБывший начальник Генштаба ВСУ генерал-полковник Виктор МуженкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Бывший начальник генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко рассказал, как в самом начале так называемой «антитеррористической операции» (АТО) на юго-востоке страны украинская авиация по ошибке обстреляла своих же – автоколонну добровольческого батальона «Донбасс».

Это произошло в 2014 году, когда вооруженное формирование выдвигалось на штурм города Попасная под Луганском, в колонне шли и военные, и гражданские автомобили.

«Летчики эту колонну видели. В основном там была гражданская техника, школьные автобусы и так далее», - уточнил Муженко, делясь воспоминаниями в эфире телеканала UATV.

А уже после того, как был нанесен удар, «мы потом долго разбирались, чья же это колонна». Экс-глава генштаба ВСУ добавил, что атака оказалась «нерезультативной»: «Никто не пострадал. Такое бывает».

По словам Муженко, в командовании украинской армии не знали о передвижениях «Донбасса», потому что батальон тогда не входил в состав ВСУ, и управляли им оперативные группы МВД. А после этого случая всю военную технику Незалежной стали помечать заметными издалека характерными белыми полосами – чтобы отличать свои формирования от «чужих».

Напомним, как писал сайт kp.ru, власти Незалежной с апреля 2014 года ведут боевые действия против ополченцев ДНР и ЛНР, заявивших о независимости от Киева после госпереворота на Украине. Ранее сообщалось, что украинская армия за год «операции объединенных сил» потеряла более тысячи военнослужащих: 219 человек были убиты, еще 844 ранены.

КСТАТИ

Что такое Минские соглашения и почему они не выполняются

Минские соглашения были подписаны несколько лет назад – сначала 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015-го. И, несмотря на то, что договоренности должны были быть выполнены еще до конца 2015 года, они тормозятся до сих пор (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эстонский Красный крест потребовал убрать свою эмблему с костюма Айболита
Вашингтон обнародует доказательства причастности Ирана к нападениям на танкеры
Посол России назвал выдумкой данные Болтона об оборонном контракте с Венесуэлой
Задержанного в Молдавии Ренато Усатого отпустили после допроса
Здание администрации Украины хотят отдать под музей
Чемпионат Европы в Санкт-Петербурге: организаторы нашли место для фан-зоны
Президента Польши раскритиковали за слова о превосходстве над русскими
Самолет с неисправностью сел в "Шереметьево"
В Израиле поселок назовут в честь американского президента
Тереза Мэй после отставки займется мужем, кулинарией и крикетом
Полиция Германии нашла подозреваемого в убийстве политика по ДНК
Глава турецкого МИДа заявил, что Анкара не принимает требования США в вопросе С-400
Россияне задали Путину 600 тысяч вопросов
Госсекретарь США заявил, что Америка рассматривает все варианты противодействия Ирану
Секретарь Совбеза России: Заявления о вмешательстве в выборы в ЕП - абсурд
На трассе возле "Домодедово" загорелся автобус
Два советских танка сошлись в бою в Ливии: видео
Советник президента США заявил, что Венесуэла заключила с Россией оборонный контракт
Глава Гонконга извинилась за вызвавший протесты законопроект
Актер Андрей Соколов метит в кресло депутата Мосгордумы
Помпео отказался оправдываться за кибератаки США против РФ