2019-06-14T10:48:51+03:00
Политика

Саакашвили сравнил Украину с Нигерией

Опальный политик отметил, что в стране настолько плохо, что ему стыдно [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Саакашвили назвал Украину провинцией НигерииСаакашвили назвал Украину провинцией НигерииФото: REUTERS
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Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что так называемая европейская Украина в действительности больше похожа на беднейшие государства Африки, в частности, на Нигерию. По словам политика, все так плохо в стране, что ему просто стыдно.

"Почему страна должна выглядеть, как субсахарная Африка? Вот, в Нигерии я видел такую инфраструктуру. Нигерия, действительно, которая самая коррумпированная страна в мире, она похожа очень на Украину», - сказал он.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении Саакашвили украинского гражданства. Уже на следующий день опальный политик из Варшавы приземлился в аэропорту Киева. По прибытии на Украину он заявил, что не собирается участвовать в выборах в Верховную раду, и высоко оценил деятельность нового главы государства.

Саакашвили прилетел в Киев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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