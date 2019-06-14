Саакашвили сравнил Украину с Нигерией
Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что так называемая европейская Украина в действительности больше похожа на беднейшие государства Африки, в частности, на Нигерию. По словам политика, все так плохо в стране, что ему просто стыдно.
"Почему страна должна выглядеть, как субсахарная Африка? Вот, в Нигерии я видел такую инфраструктуру. Нигерия, действительно, которая самая коррумпированная страна в мире, она похожа очень на Украину», - сказал он.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении Саакашвили украинского гражданства. Уже на следующий день опальный политик из Варшавы приземлился в аэропорту Киева. По прибытии на Украину он заявил, что не собирается участвовать в выборах в Верховную раду, и высоко оценил деятельность нового главы государства.
Саакашвили прилетел в Киев.
ИСТОЧНИК KP.RU