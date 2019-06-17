В домах жителей Аргентины и Уругвая снова появился свет

СЕГОДНЯ 05:26 2019-06-17T05:42:14+03:00

Из-за сбоя в энергосистеме Аргентины без света осталась практически вся территория республики, а также некоторые регионы Уругвая Фото: REUTERS

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Почти во всех домах жителей Аргентины и Уругвая снова появился свет: как объявили в аргентинском департаменте энергетики, электроснабжение в обеих странах восстановлено на 98%.

В заявлении ведомства уточняется, что отсутствие электричества у оставшихся двух процентов пользователей, «в основном, связано с локальными проблемами на трансформаторных подстанциях», передает ТАСС. Проблемы решаются, восстановительные работы продолжаются.

Напомним, как писал сайт kp.ru, крупный сбой в энергосистеме Аргентины случился утром в воскресенье, 16 июня. Электричество пропало практически на всей территории республики и в некоторых районах Уругвая. В общей сложности без света остались 48 миллионов человек.

Проблемы с электроснабжением наблюдались и в некоторых приграничных регионах Бразилии, Парагвая и Чили. Причем в воскресенье в этих странах отмечали День Отца: авария испортила людям праздник.

ИСТОЧНИК KP.RU