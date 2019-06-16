Южная Америка отметила День Отца без света

Энергетическое проклятие Венесуэлы, где в марте произошли массовые перебои с электричеством, похоже, перекинулось и на другие страны Южной Америки. В воскресенье без света остались Аргентина и Уругвай, проблемы наблюдались и в некоторых приграничных регионах Бразилии, Парагвая и Чили. Ситуация осложняется еще и тем, что сегодня в этих странах празднуют День Отца, поэтому неожиданная авария сорвала планы на отдых многих семей.

Все началось в Аргентине, где подача света прекратилась около 7 утра, после чего ремонтные бригады сразу были брошены на восстановительные работы. По предварительной версии, авария произошла на высоковольтных линиях электропередач, обслуживаемых одним из крупнейших местных операторов компанией "Трансенер". Некоторые эксперты называют в качестве возможно причины повышенную влажность, связанную с проходящими в стране ливнями. В результате неполадок отключилась значительная часть вырабатывающих мощностей гидроэлектростанции Ясиерта, расположенной на границе Аргентины и Парагвая.

Власти уже предприняли срочные меры по восстановлению подачи электричества. Постепенно свет возвращается в различные районы страны, но жители не совсем довольны медленным темпом работа. Президент Мауриси Макри заявил, что "на данный момент у половины граждан все функционирует в штатном режиме".

Сейчас в столице страны закрыто метро, а передвижение автотранспорта по городским улицам серьезно затруднено из-за неработающих светофоров. Многие люди просто не могут выйти из своего дома, так как лифты и электрически замки на воротах заблокированы. Тем не менее, местные международные аэропорты не сообщили о каком-либо переносе рейсов.

Кроме того, в Аргентине сегодня проходят региональные выборы в провинциях Санта-Фе и Сан-Луис. В результате аварии голосование оказалось под угрозой, а проправительственный кандидат в губернаторы Санта-Фе Антони Бонфатти был вынужден ставить галочку в бюллетене под свет своего мобильного телефона.

Соседним с Аргентиной странам тоже пришлось несладко, хотя последствия для них были намного менее болезненными. Наиболее сложной была ситуация в Уругвае, где "апагон" (так называют в Латинской Америке отключения электричества) оставил без света большую часть территории.

Авария подобного масштаба произошла впервые в истории Аргентины. Если раньше перебои носили локальный характер и обычно быстро нейтрализовывались, то теперь они настиг сразу практически всю страну. Власти уже пообещали провести тщательное расследование случившегося.

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