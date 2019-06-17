В Филадельфии на выпускном вечере произошла стрельба

СЕГОДНЯ 07:57 2019-06-17T08:05:02+03:00

По меньшей мере один человек погиб и еще семь пострадали

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В результате стрельбы в Филадельфии в штате Пенсильвания во время выпускного вечера по меньшей мере один человек погиб и еще семь пострадали.

ЧП произошло на вечеринке, где собралось около 60 человек. Местная полиция отметила, что среди пострадавших четыре подростка.

На данный момент полицейские ведут поиск подозреваемого, сообщает телеканал NBC.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в США произошла стрельба в школе в День влюбленных. По данным СМИ, никто не пострадал, стрелок задержан. Им оказался молодой человек, ученик данной школы. Всех учеников немедленно эвакуировали из здания, их потом забрали и развели по домам родители.

А в апреле этого года трое детей пострадали при стрельбе в штате Оклахома в США. Полицейский открыл огонь по автомобилю подозреваемого в ограблении ресторана.

Стрельба в университете Северной Каролины.

ИСТОЧНИК KP.RU