Пассажиры попавшего в зону турбулентности лайнера сняли, как стюардессу подбросило к потолку
Пассажирам самолета Boeing 737-300 болгарской авиакомпании ALK Airlines, летевшим из Косово в Швейцарию, довелось пережить несколько страшных минут: их лайнер попал в зону сильной турбулентности.
Одна из них, Мирьета Баша (Mirjeta Basha), успела снять на камеру своего телефона то, что происходило на борту. Она запечатлела, как шедшую по проходу стюардессу вместе с тележкой подбросило к потолку, а на людей в креслах полетели чашки с напитками. Многих ошпарило горячей водой.
По ее словам, это началось примерно через полчаса после вылета самолета и продолжалось около пяти минут. Некоторые пассажиры кричали и плакали. При этом бортпроводники успокаивали испуганных людей, уверяя, что тряска скоро закончится. На борту «Боинга» находился 121 пассажир.
Рейс «Приштина – Базель» в аэропорту назначения уже ожидали машины скорой помощи, десять человек были доставлены в больницы с ожогами и травмами, среди госпитализированных – и муж Мирьеты, пишет The Daily Mail.
К слову, как рассказывал сайт kp.ru, в марте направлявшийся из Стамбула в Нью-Йорк самолет тоже попал в зону сильной турбулентности, тогда пострадали 29 человек.
Пассажиры сняли, как бортпроводника подбросило к потолку в зоне турбулентности.
ИСТОЧНИК KP.RU