Пассажиры попавшего в зону турбулентности лайнера сняли, как стюардессу подбросило к потолку

17 Июнь 23:53 2019-06-18T00:10:51+03:00

На людей полетели чашки с горячими напитками, десять человек после приземления попали в больницы [видео]

Изменить размер текста: A A

Пассажирам самолета Boeing 737-300 болгарской авиакомпании ALK Airlines, летевшим из Косово в Швейцарию, довелось пережить несколько страшных минут: их лайнер попал в зону сильной турбулентности.

Одна из них, Мирьета Баша (Mirjeta Basha), успела снять на камеру своего телефона то, что происходило на борту. Она запечатлела, как шедшую по проходу стюардессу вместе с тележкой подбросило к потолку, а на людей в креслах полетели чашки с напитками. Многих ошпарило горячей водой.

По ее словам, это началось примерно через полчаса после вылета самолета и продолжалось около пяти минут. Некоторые пассажиры кричали и плакали. При этом бортпроводники успокаивали испуганных людей, уверяя, что тряска скоро закончится. На борту «Боинга» находился 121 пассажир.

Рейс «Приштина – Базель» в аэропорту назначения уже ожидали машины скорой помощи, десять человек были доставлены в больницы с ожогами и травмами, среди госпитализированных – и муж Мирьеты, пишет The Daily Mail.

К слову, как рассказывал сайт kp.ru, в марте направлявшийся из Стамбула в Нью-Йорк самолет тоже попал в зону сильной турбулентности, тогда пострадали 29 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715145" frameborder="0"></iframe> Пассажиры сняли, как бортпроводника подбросило к потолку в зоне турбулентности.

ИСТОЧНИК KP.RU