Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в хищении госсредств для оплаты услуг «наемных убийц»
Власти Венесуэлы обвинили лидера оппозиции Хуана Гуаидо, в январе провозгласившего себя «временным президентом» страны, в хищении государственных средств, которые тот якобы собирался потратить на заказ и оплату услуг «наемных убийц». Об этом в эфире телеканала Venezolana de Television заявил министр связи и информации Боливарианской республики Хорхе Родригес.
По версии правоохранительных органов, при помощи наёмников «из Колумбии и стран Центральной Америки» оппозиция «хотела дестабилизировать ситуацию в стране», а целью киллеров должны были стать политики и военные.
Венесуэльский министр уточнил, что эти обвинения подтверждают данные, обнаруженные в телефоне задержанного ранее секретаря Гуаидо Роберто Марреро.
«Было установлено, что Марреро, который является правой рукой Гуаидо, отвечал за эти террористические планы», - сообщил Хорхе Родригес.
По его словам, откуда оппозиция брала деньги, стало понятно из переписки Марреро с Гуаидо: они «присваивали средства, которые принадлежали венесуэльским компаниям за рубежом» при помощи правительств поддержавших самозванца стран. Кроме того, как утверждает министр, на реализацию планов по дестабилизации ситуации в Венесуэле шли финансы, которые оппозиция получала в качестве «гумпомощи» республике.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 49-летний адвокат Роберто Марреро был арестован 21 марта после обыска в его доме, где правоохранители нашли оружие и крупную сумму денег в иностранной валюте. Глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил, что секретарь Гуаидо обвиняется в терроризме.
Венесуэла: На защите Революции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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