Власти Венесуэлы обвинили задержанного сторонника Гуаидо в терроризме
Власти Венесуэлы в четверг, 21 марта, задержали секретаря лидера оппозиции Хуана Гуаидо, адвоката Роберто Эухенио Марреро.
Как рассказал позже на специальной пресс-конференции министр внутренних дел страны Нестор Ревероль, проведенное спецслужбами и генпрокуратурой расследование позволяет считать задержанного оппозиционера «ответственным за организацию преступных групп».
При обыске в доме Марреро, по словам главы МВД Боливарианской республики, обнаружили партию оружия и крупную сумму денег в иностранной валюте. Нестор Ревероль подчеркнул, что благодаря этому задержанию была «разгромлена ещё одна террористическая ячейка», которая планировала организовать несколько выборочных атак на венесуэльских политиков, судей и военнослужащих.
«Для этого они могли нанять колумбийских и центральноамериканских наемников, чтобы покуситься на жизнь политических лидеров, военных, верховных судей и осуществить акты саботажа в сфере государственных услуг, чтобы создать хаос в венесуэльском обществе», - приводит слова министра РИА Новости.
Стоит отметить, что арест сторонника Гуаидо уже осудили США и страны Группы Лимы, а Евросоюз потребовал от Каракаса немедленно освободить Марреро.
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ИСТОЧНИК KP.RU