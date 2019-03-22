2019-03-22T04:26:36+03:00
В мире

Власти Венесуэлы обвинили задержанного сторонника Гуаидо в терроризме

По словам главы МВД республики, в доме адвоката Марреро при обыске нашли партию оружия
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор РеверольМинистр внутренних дел Венесуэлы Нестор РеверольФото: REUTERS
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Власти Венесуэлы в четверг, 21 марта, задержали секретаря лидера оппозиции Хуана Гуаидо, адвоката Роберто Эухенио Марреро.

Как рассказал позже на специальной пресс-конференции министр внутренних дел страны Нестор Ревероль, проведенное спецслужбами и генпрокуратурой расследование позволяет считать задержанного оппозиционера «ответственным за организацию преступных групп».

При обыске в доме Марреро, по словам главы МВД Боливарианской республики, обнаружили партию оружия и крупную сумму денег в иностранной валюте. Нестор Ревероль подчеркнул, что благодаря этому задержанию была «разгромлена ещё одна террористическая ячейка», которая планировала организовать несколько выборочных атак на венесуэльских политиков, судей и военнослужащих.

«Для этого они могли нанять колумбийских и центральноамериканских наемников, чтобы покуситься на жизнь политических лидеров, военных, верховных судей и осуществить акты саботажа в сфере государственных услуг, чтобы создать хаос в венесуэльском обществе», - приводит слова министра РИА Новости.

Стоит отметить, что арест сторонника Гуаидо уже осудили США и страны Группы Лимы, а Евросоюз потребовал от Каракаса немедленно освободить Марреро.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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