В причастности к попытке госпереворота в Венесуэле обвинили 17 человек

СЕГОДНЯ 06:30 2019-06-12T06:30:05+03:00

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Генпрокуратура Венесуэлы предъявила обвинения в причастности к попытке государственного переворота в стране 17 подозреваемых, расследование продолжается. Об этом рассказал соотечественникам на специальной пресс-конференции генеральный прокурор Боливарианской республики Тарек Вильям Сааб.

«В связи с совершенной 30 апреля попыткой госпереворота, которую назвали операцией «Свобода», в отношении 34 лиц проводится расследование. Из них 17 человек были задержаны, им предъявлены обвинения», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, в январе провозгласивший себя «временным президентом» страны, предпринял попытку государственного переворота. 30 апреля Гуаидо собрал своих сторонников перед военной базой «Карлота» в Каракасе, призвав народ и армию Венесуэлы завершить так называемую операцию «Свобода». Он заявил, что 1 мая состоится акция протеста, которая станет «самым многочисленным маршем в истории страны». Ее итогом должен стать захват власти.

В итоге по стране прошли масштабные антиправительственные выступления, манифестанты вступали в стычки с силовиками, пострадали десятки людей. Однако захватить власть в Боливарианской республике сторонникам Гуаидо не удалось, попытка госпереворота провалилась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701570" frameborder="0"></iframe> Венесуэла: На защите Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU