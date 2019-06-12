2019-06-12T06:30:05+03:00
В мире

В причастности к попытке госпереворота в Венесуэле обвинили 17 человек

Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям СаабГенеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям СаабФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Генпрокуратура Венесуэлы предъявила обвинения в причастности к попытке государственного переворота в стране 17 подозреваемых, расследование продолжается. Об этом рассказал соотечественникам на специальной пресс-конференции генеральный прокурор Боливарианской республики Тарек Вильям Сааб.

«В связи с совершенной 30 апреля попыткой госпереворота, которую назвали операцией «Свобода», в отношении 34 лиц проводится расследование. Из них 17 человек были задержаны, им предъявлены обвинения», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, в январе провозгласивший себя «временным президентом» страны, предпринял попытку государственного переворота. 30 апреля Гуаидо собрал своих сторонников перед военной базой «Карлота» в Каракасе, призвав народ и армию Венесуэлы завершить так называемую операцию «Свобода». Он заявил, что 1 мая состоится акция протеста, которая станет «самым многочисленным маршем в истории страны». Ее итогом должен стать захват власти.

В итоге по стране прошли масштабные антиправительственные выступления, манифестанты вступали в стычки с силовиками, пострадали десятки людей. Однако захватить власть в Боливарианской республике сторонникам Гуаидо не удалось, попытка госпереворота провалилась.

Венесуэла: На защите Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Попытка госпереворота в Венесуэле»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пилот упавшего на крышу высотки в Нью-Йорке вертолета не имел права летать в непогоду
CША направят тысячу военных в Польшу
Украина нашла новый способ закупки газа у России
Пушков прокомментировал слова Макрона о восстановлении отношений с Россией
В Пакистане зафиксировано землетрясение магнитудой 5, 2
Трамп прокомментировал версию СМИ о том, что убитый брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ
Синдзо Абэ вылетел в Тегеран, где встретится с Роухани и Али Хаменеи
Болтон заявил, что Россия и Китай распространяют слухи о разногласиях в Белом доме
SANA: Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля
В России могут расширить список признаков опьянения водителей
Во французской тюрьме заключенный захватил в заложники двух охранников
ДТП в Москве: один человек погиб, двое пострадали
Новая работа Бэнкси появилась в лондонском аэропорту Хитроу
Отец Ассанжа навестил сына в лондонской тюрьме
Макрон заявил о желании провести переговоры с Путиным
WhatsApp будет подавать в суд на спамеров
Жертвами двух перестрелок в Мексике стали девять человек
В День России на стартовой странице Google появился праздничный дудл
Песков: Путин своевременно рассмотрит ходатайство об увольнении двух генералов полиции в связи с делом Голунова
На суде в Гааге Киев потребовал разрешения на добычу газа в Черном море
Сын Алибасова заявил, что его отца могли отравить
Трамп планирует встретиться на саммите G20 с Путиным и Си Цзиньпином
Омбудсмены Украины и РФ обсудили условия освобождения осужденных
Московский суд арестовал бывшего главу волгоградского СК по обвинению в теракте
Ивана Голунова отпустили из-под домашнего ареста
На сайте украинского президента собирают подписи за запрет "Студии Квартал 95"