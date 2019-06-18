Трамп: NYT раскрыть источник «фейковой новости» о кибератаках против России

СЕГОДНЯ 08:03 2019-06-18T08:03:57+03:00

Президент США вновь повторил, что это неправда, а газета должна «нести полную ответственность» за статью

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп вернулся к теме якобы участившихся кибератаках американских спецлужб против России и потребовал, чтобы газета The New York Times «немедленно» раскрыла имена своих информаторов, сообщивших редакции эту «фейковую новость».

«История NYT о том, что США атакуют российские энергосистемы – это фейковая новость, и пришедшая в упадок New York Times это знает. Они должны немедленно раскрыть свои источники, которые, если они вообще существуют, в чем я сомневаюсь, являются фальшивкой», - написал он на своей странице в Twitter.

Глава Белого дома добавил, что газета должна «нести полную ответственность» за лживую статью.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях NYT со ссылкой на анонимные источники из числа «бывших и действующих официальных лиц» США сообщила, что в последний год американские спецслужбы стали активнее, чем прежде, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в российскую энергосистему.

Трамп заявил, что эта статья – «фактически акт измены». По его словам, издание сейчас «находится в упадке», поэтому и выдумывает «сенсации», не задумываясь о последствиях для собственной страны.

В NYT ответили на слова президента практически угрозой: «Обвинять прессу в измене опасно». И сообщили, что их материал у советников Трампа по нацбезопасности опасений не вызвал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп проговорился: США действительно могли атаковать российские энергосистемы

Эксперт ответил на вопросы "КП" о вероятных тайных операциях Киберкомандования Пентагона против Москвы (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU