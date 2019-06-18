2019-06-18T16:03:23+03:00
Телевизор

Иван Ургант высказался о скандале с Малышевой

Телеведущий дал интервью сайту kp.ru
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Иван Ургант.Иван Ургант.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Резонансная передача Елены Малышевой о "детях-кретинах" мало кого оставила в стороне. Медийные лица начали наперебой то обвинять, то оправдывать телеведущую.

Свою слово сказал и известный телеведущий Иван Ургант. В интервью kp.ru он сказал, что достаточно спокойно отнесся к формулировкам Малышевой, и ни в коем случае не собирается её осуждать.

- Что касается Лены Малышевой, я не могу это обсуждать, она моя коллега. Она врач. Все действительно сразу бросились ее обвинять в том, что она неправильно подбирает слова. При этом я прочитал большой пост Эвелины Бледанс, которая написала обратные вещи., - добавил Ургант.

Кроме того, телеведущий отметил, что эта тема близка и ему самому. Он является членом попечительского совета фондов «Центр лечебной педагогики» и «Особое детство». Именно поэтому Иван считает, что эта проблема должна подниматься, и о ней должны говорить.

- Я немножко об этом знаю. Чуть больше, может быть, чем обыватели. И поэтому я достаточно спокойно к этому отнесся. Для меня важно, чтобы об этом говорили и эта проблема поднималась. И люди, которым нужна помощь, участие, прежде всего, это чувствовали, знали, понимали. И чувствовали, что их поддерживает их собственное государство. Вот и все, - отметил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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