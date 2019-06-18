"Мы должны были такой сериал снять": Иван Ургант рассказал, чем ему понравился сериал "Чернобыль"

СЕГОДНЯ 16:00 2019-06-18T16:00:10+03:00

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Сериал "Чернобыль" американского телеканала HBO получил самые противоречивые отклики. Его одновременно и хвалят, и критикуют.

Телеведущий Иван Ургант относится как раз к поклонникам сериала. В интервью Kp.ru он рассказал о своих эмоциях от просмотра первой серии "Чернобыля".

- Мы должны были такой сериал снять. Мы! Ну как так? Почему они снимают? Там такая степень подробностей, я с таким уважением отнесся к работе создателей этого сериала, потому что они впервые показали мне мою страну такой, какой я ее знаю и помню, - с восторгом произнес Ургант.

Ведущий отметил, что эту выдающуюся работу должно посмотреть как можно больше людей. И не только в нашей стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU