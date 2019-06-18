Иван Ургант о детском "Голосе": Никто из детей не был инициатором того, что там происходило

СЕГОДНЯ 16:01 2019-06-18T16:01:25+03:00

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Нечестная победа дочери Алсу в шоу "Голос.Дети" повлекла за собой целый шквал негативных отзывов и комментариев.

Но, несмотря на всю сложность ситуации, ребенка в этом уж точно обвинить нельзя. Именно такой позиции придерживается телеведущий Иван Ургант.

- Вы хотите, чтобы я обвинил ребенка? Взял ребенка за косы, подвел к зеркалу и сказал: да как ты смеешь? Я не буду так делать, потому что я не буду тут открывать никаких Америк, - резко ответил телеведущий в интервью Kp.ru.

По мнению Урганта, "ни один из детей не был инициатором ничего того, что там происходило". В скандале виноваты только взрослые, которые решили добиться победы обманным путем.

Напомним, победительницей шестого сезона "Голос.Дети" стала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Однако позднее выяснилось, что её победа была достигнута отнюдь не честным путем. Эксперты определили, что победу девочки обеспечили боты. За неё было отдано 38 000 фальшивых голосов.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705773" frameborder="0"></iframe> Почему все ополчились на дочь Алсу.Победа дочери Алсу на шоу «Голос.Дети» вызвала небывалый скандал. Почему же все ополчились на 10-летнюю девочку и её маму?

ИСТОЧНИК KP.RU