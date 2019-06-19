Трамп заявил о начале новой президентской кампании

СЕГОДНЯ 04:30 2019-06-19T04:30:11+03:00

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Президент США Дональд Трамп официально объявил о желании переизбраться на второй срок. Американский лидер сделал это на встрече со сторонниками в Орландо, штат Флорида.

"Сегодня вечером я объявляю перед вами официально о старте кампании по избранию президентом США на второй срок", - приводит слова Трампа ТАСС.

Выборы в Америке пройдут 3 ноября 2020 года. Говоря о политических оппонентах он призвал избирателей покончить с коррумпированной системой раз и навсегда.

"Один раз мы это сделали, и теперь повторим. И на этот раз мы доведем дело до конца", - заключил Трамп.

Сейчас в качестве претендентов в кандидаты от республиканцев в президентской гонке пока участвуют двое - Трамп и экс-губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд. Съезд партии, на котором определится кандидат, назначен на 24-27 августа 2020 года в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU