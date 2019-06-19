2019-06-19T07:07:16+03:00
Политика

Мадуро рассказал о стоимости покушения на него

Неудачная попытка убить президента Венесуэлы обошлась организаторам в 20 миллионов долларов
Артур ГАРЬКЕ
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К трибуне, с которой выступал президент Венесуэлы Николас Мадуро, были направлены три дрона с взрывчаткой.К трибуне, с которой выступал президент Венесуэлы Николас Мадуро, были направлены три дрона с взрывчаткой.Фото: скрин с видео
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил перед военными. В своей речи он выразил благодарность сотрудникам разведки и правоохранительных органов за отвагу и доблесть, проявленную при защите главы государства. Мадуро также назвал сумму, которую организаторы затратили на попытку убить его.

"Проект моего убийства, (попытка) которого была совершена 4 августа, стоила несколько миллионов долларов, говорят о 20 миллионах долларов", - сказал Мадуро. Его слова приводит РИА "Новости".

Покушение случилось в августе прошлого года в Каракасе. Злоумышленники собирались убить главу государства с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников, запущенных во время его речи на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Пострадали семь человек. Николас Мадуро обвинил в покушении на себя колумбийского президента.

На президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение .

ИСТОЧНИК KP.RU

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